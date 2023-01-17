Кожевникова резко отреагировала на информацию о том, что она набрала вес

Актриса Мария Кожевникова среди многих других знаменитостей посетила премьеру фильма Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать". В СМИ тут же написали, что артистка поправилась.

Дело в том, что Мария Кожевникова на премьеру картины Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" пришла в объемной одежде, скрадывающей ее фигуру.

Тут же поползли слухи, что актриса поправилась.

Отреагировав на "новость", Мария посоветовала журналистам сосредоточить внимание на других, более важных вещах.

Кожевникова объяснила, что просто не успела переодеться и пренебрегла макияжем.