Карпович сообщила, что осталась с Прилучным в дружеских отношениях
2023-01-17 11:49
Актриса Мирослава Карпович заявила, то находится в хороших отношениях с Павлом Прилучным, его семьей, детьми.
Актриса Мирослава Карпович в эфире шоу "Злые языки" заявила, что тепло общается с Павлом Прилучным, его семьей, детьми.
Когда ведущий проекта Андрей Борисов, представившись кинопродюсером, предложил сыграть артистке жертву абьюзера, намекая на отношения с Прилучным, та ответила, что ее никто не обижал.
Знаменитость убеждена, что люди верят в то, что хотят, а в большинстве случаев информация оказывается ложью.
Опубликовано: Наталья Гончарова