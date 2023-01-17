Карпович сообщила, что осталась с Прилучным в дружеских отношениях

Актриса Мирослава Карпович заявила, то находится в хороших отношениях с Павлом Прилучным, его семьей, детьми.

Актриса Мирослава Карпович в эфире шоу "Злые языки" заявила, что тепло общается с Павлом Прилучным, его семьей, детьми.

Когда ведущий проекта Андрей Борисов, представившись кинопродюсером, предложил сыграть артистке жертву абьюзера, намекая на отношения с Прилучным, та ответила, что ее никто не обижал.

Знаменитость убеждена, что люди верят в то, что хотят, а в большинстве случаев информация оказывается ложью.