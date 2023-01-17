Кучера, поддержавший спецоперацию, объяснил, зачем сделал своему новорожденному сыну паспорт США
2023-01-17 12:16
Актер и ведущий Оскар Кучера пояснил, с какой целью сделал своему новорожденному сыну американский паспорт.
Известный ведущий ТВ и актер Оскар Кучера, поддержавший действия российских властей относительно Украины, назвал причину, по которой сделал сыну паспорт США.
Артист поделился откровениями по поводу в интервью на Ютуб-канале Юрия Дудя.
Кучера сообщил, что сначала они с женой не думали проводить роды в Америке, так как не желали давать ребенку двойное гражданство.
Все же супруги отправились на отдых в штат Майами.
Ведущий решил сделать своему новорожденному сыну паспорт гражданина США, чтобы в дальнейшем у него не возникало проблем с перемещениями по миру.
Опубликовано: Наталья Гончарова