Кучера, поддержавший спецоперацию, объяснил, зачем сделал своему новорожденному сыну паспорт США

Актер и ведущий Оскар Кучера пояснил, с какой целью сделал своему новорожденному сыну американский паспорт.

Известный ведущий ТВ и актер Оскар Кучера, поддержавший действия российских властей относительно Украины, назвал причину, по которой сделал сыну паспорт США.

Артист поделился откровениями по поводу в интервью на Ютуб-канале Юрия Дудя.

Кучера сообщил, что сначала они с женой не думали проводить роды в Америке, так как не желали давать ребенку двойное гражданство.

Все же супруги отправились на отдых в штат Майами.

Ведущий решил сделать своему новорожденному сыну паспорт гражданина США, чтобы в дальнейшем у него не возникало проблем с перемещениями по миру.