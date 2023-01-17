Михалкова наконец-то перевели из реанимации в обычную палату

Именитый режиссер Никита Михалков, попавший в больницу 5 января, наконец выписан из реанимации в обычную палату.

77-летнего режиссера Никиту Михалкова перевели в обычную палату из реанимации.

У кинодеятеля нормализовалась температура и давление, но дыхание остается "жестким" и кашель пока не прошел.

Никита Сергеевич попал в больницу с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония (воспаление легких, при котором поражены сразу несколько функциональных сегментов).