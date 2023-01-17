Шойгу: численность российской армии будет увеличена до 1,5 млн. человек

Данное заявление министр обороны России Сергей Шойгу сделал по итогам совещания главного военного ведомства страны, на котором обсуждались вопросы увеличения численности Вооруженных Сил РФ.

Как говорится в официальном сообщении пресс-службы Министерства обороны, в российской армии будут проведены масштабные реорганизации и прочие изменения. В частности, запланировано увеличение ее численности до 1,5 млн. человек, а также изменение военно-административного деления Российской Федерации.

Эти мероприятия будут проводиться в течение 2023 – 2026 годов и потребуют от всех заместителей Министра обороны, главнокомандующих (видами Вооруженных Сил), командующих (войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил) принятия соответствующих компетентных решений.

Также в пресс-релизе говорится, что Сергей Шойгу особо обратил внимание на то, что все мероприятия должны быть объединены в Комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ и синхронизированы со сроками поставки по государственным оборонным заказам вооружения, военной и специальной техники и материальных средств, строительством инфраструктуры для размещения войск и обеспечением соответствующими ресурсами.