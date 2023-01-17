Садальский прилетел в Грузию на похороны Кикабидзе
2023-01-17 13:16
Актер Станислав Садальский прибыл в Тбилиси, чтобы попрощаться с Вахтангом Кикабидзе.
Станислав Садальский прибыл в Грузию, чтобы проститься со своим другом, исполнителем, актером и кинорежиссером Вахтангом Кикабидзе.
Актер не планировал задерживаться в Тбилиси надолго, но только панихида в церкви Кашвети буде идти 2 дня.
После прощание состоится в филармонии грузинской столицы.
Садальский написал в своем Телеграм-канале, что мечтает, чтобы грузины и русские снова были вместе.
Опубликовано: Наталья Гончарова