Садальский прилетел в Грузию на похороны Кикабидзе

Актер Станислав Садальский прибыл в Тбилиси, чтобы попрощаться с Вахтангом Кикабидзе.

Станислав Садальский прибыл в Грузию, чтобы проститься со своим другом, исполнителем, актером и кинорежиссером Вахтангом Кикабидзе.

Актер не планировал задерживаться в Тбилиси надолго, но только панихида в церкви Кашвети буде идти 2 дня.

После прощание состоится в филармонии грузинской столицы.

Садальский написал в своем Телеграм-канале, что мечтает, чтобы грузины и русские снова были вместе.