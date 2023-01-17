Медведев: Польша надеется, что «танковая коалиция» приблизит раздел Украины

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что Польша надеется, что западная «танковая коалиция» приблизит долгожданный для Варшавы раздел Украины.

17 января бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём официальном Telegram-канале прокомментировал заявление президента Республики Польша Анджея Дуды о передаче Варшавой роты немецких танков Leopard в рамках международной коалиции.

Медведев считает, что политическое руководство Польши надеется на то, что западная «танковая коалиция» приблизит долгожданный для Варшавы раздел Украины на части, посоветовав польским властям вместо этого составить коллективную бумагу.

Российский политик пояснил, что в данный документ должны быть включены пункты про капитуляцию киевского режима и будущую конфигурацию того, что останется от Украины.