Дроботенко слег с бронхопневмонией, отказавшись от госпитализации
2023-01-17 13:32
Юмористу Сергею Дроботенко стало плохо. Он вынужден был в ночь на 17 января вызвать скорую. Диагноз - бронхопневмония, который сатирику поставили врачи, не заставил его лечь в больницу.
Комик Сергей Дроботенко в ночь на 17 января вынужден был обратиться за помощью к медикам.
Артисту стало совсем плохо. Врачи поставили знаменитости диагноз - бронхопневмония и настаивали на том, чтобы Дроботенко лег в больницы.
От госпитализации звезда сцены отказался и лечится в домашних условиях.
Опубликовано: Наталья Гончарова