Американский исполнитель Си Джей Харрис ушел из жизни в возрасте 31 года

15 января ушел из жизни американский исполнитель Си Джей Харрис, о чем стало известно только сейчас. Музыканту был всего 31 год.

Известный испонитель Си Джей Харрис ушел из жизни в своем родном городе Джаспер (штат Алабама, США).

Знаменитости был 31 год, о чем сообщает "E! News".

Причина кончины музыканта - сердечный приступ. Следов насильственной смерти на теле певца не обнаружено.

Известность Си Джей Харрис получил в 2014 году, когда занял 6-ое место в популярном музыкальном проекте "American Idol".

После успеха на шоу артист продолжил заниматься музыкой. В 2019 году он выпустил свой дебютный сингл.