Актер Леонид Кучко скончался на 80-м году жизни

Белорусский актер Ленид Кучко, известный по ролям в сериалах "Вызов", "Суд", "Иван да Марья", "Детективное агентство", умер в возрасте 79 лет.

Известный в РФ и РБ актер Леонид Кучко ушел в мир иной. Звезде сцены было 79 лет.

Печальную новость сообщили представители Могилевского областного театра драмы и комедии, где служил актер в течении 30 лет.

Кучко активно играл в на сцене театров Минска, Могилева, Томска и Новосибирска.