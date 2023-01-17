Азербайджан перекрыл газоснабжение Нагорного Карабаха

APS
2023-01-17 14:21

Советник госминистра непризнанной НКР Месроп Аракелян заявил, что Азербайджан перекрыл газоснабжение региона.

17 января российское информационное агентство ТАСС, со ссылкой на советника государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Месроп Аракелян заявил, что Баку продолжает действия, направленные на изгнание армян из региона.

Аракелян утверждает, что специально для достижения данной цели Азербайджанская Республика перекрыла газоснабжение Нагорного Карабаха.

Опубликовано: Диана Мудреченко











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