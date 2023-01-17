Экс-супруг Лизы Марии Пресли Николас Кейдж высказался о смерти певицы
2023-01-17 14:30
Актер Николас Кейдж заявил, что убит горем из-за кончины своей бывшей жены, исполнительницы Лизы Марии Пресли, которая являлась единственной дочерью короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.
Актер Николас Кейдж сообщил, что находится в тяжелом моральном состоянии после новости о кончине его бывшей жены Лизы Марии Пресли.
Единственное, что хоть как-то успокаивает Кейджа это тот факт, что артистка воссоединится на небесах со своим сыном Бенджамином, который совершил суицид в 2020 году.
Актер заявил, что убит горем.
Опубликовано: Наталья Гончарова