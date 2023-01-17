Путин: дефицит федерального бюджета России составил 2,3% ВВП

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что дефицит федерального бюджета России составил 2,3% валового внутреннего продукта.

Во вторник, 17 января 2023 года, президент Российской Федерации Владимир Путин, открывая совещание по экономическим вопросам, которое провел в режиме видеоконференции, заявил о том, что экономические итоги за 2022 год оказались лучше многих прогнозов.

Путин сообщил, что дефицит федерального бюджета страны составил 2,3% валового внутреннего продукта, что является одним из лучших показателей в G20.

Помимо прочего, ВВП России в 2022 году, по предварительным данным, снизился лишь на 2,5%, тогда как предрекали падение данного макроэкономического показателя до 20%.