У Селены Гомес роман с бывшим женихом дочки Стива Джобса
2023-01-17 15:03
Певица и актриса Селена Гомес снова влюблена. Ее новым избранником стал экс-жених наследницы Стива Джобса Эндрю Таггарт.
Исполнительница Селена Гомес гуляет по улицам за руку с новым возлюбленным Эндрю Таггартом, который является диджеем "The Chainsmokers", а также бывший бойфрендом наследницы создателя "Apple" Стива Джобса - Ив.
Близкие парочке люди заявляют, что у знаменитостей все очень серьезно.
Влюбленные проводят очень много времени вместе.
Опубликовано: Наталья Гончарова