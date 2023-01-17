У Селены Гомес роман с бывшим женихом дочки Стива Джобса

Певица и актриса Селена Гомес снова влюблена. Ее новым избранником стал экс-жених наследницы Стива Джобса Эндрю Таггарт.

Исполнительница Селена Гомес гуляет по улицам за руку с новым возлюбленным Эндрю Таггартом, который является диджеем "The Chainsmokers", а также бывший бойфрендом наследницы создателя "Apple" Стива Джобса - Ив.

Близкие парочке люди заявляют, что у знаменитостей все очень серьезно.

Влюбленные проводят очень много времени вместе.