В Минобороны России соообщили, сто служащие ВС РФ продолжили наступление на Донецком направлении, уничтожив за минувшие сутки спецоперации свыше 60 бойцов ВСУ.

17 января официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал о ситуации на Донецком направлении, заявив, что российские войска успешно продолжают активные наступательные действия на данном участке фронта.

Конашенков уточнил, что за прошедшие сутки спецоперации России на Украине российские военные уничтожили не менее шестидесяти единиц личного состава Вооружённых сил Украины, а также один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.