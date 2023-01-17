Генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска ликвидировали три ДРГ ВСУ на территории ДНР за прошедшие сутки спецоперации по защите Донбасса.

Во вторник, 17 января 2023 года, представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о том, что служащие армии России ликвидировали две украинские диверсионно-разведывательные группы севернее населенных пунктов Левадное и Владимировка в Донецкой Народной Республике.

Помимо прочего, российские военнослужащие за прошедшие сутки специальной военной операции России на Украине уничтожили одну ДРГ ВСУ в окрестностях села Лиман Первый в Харьковской области.