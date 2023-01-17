Незлобин, проживающий в США, пожаловался, что комикам там зарабатывать сложнее, чем в России
2023-01-17 16:00
Покинувший РФ юморист Александр Незлобин признался, что зарабатывать деньги комикам в Америке сложнее, чем в России.
Бывший участник проекта "Comedy Club" Александр Незлобин, живущий в настоящее время в США, не стал скрывать, что юмором на чужбине зарабатывать гораздо сложнее, чем на родине.
Знакомые Александра, зарабатывающие в Америке исключительно как комики, живут бедно.
Те, кто хочет комфортной жизни, старается себе найти еще способ заработать.
Опубликовано: Наталья Гончарова