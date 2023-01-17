Дружинин сыграет во второй части картины Вампиры средней полосы

Егор Дружинин исполнит роль во втором сезоне популярного сериала "Вампиры средней полосы".

Судья проекта "Танцы", хореограф Егор Дружинин появится во второй части многосерийной картины "Вампиры средней полосы", о чем сообщает издание "Газета.ru".

Дружинин сыграет в сериале главного антагониста Бориса. Зрители увидят персонажа актера в 6-ой серии второй части.

Борис - выходец из клана уральских вампиров, совершающих новые преступления в Смоленске.

Сам ведущий назвал своего персонажа вампиром-гедонистом.