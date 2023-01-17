Дружинин сыграет во второй части картины Вампиры средней полосы
2023-01-17 16:09
Егор Дружинин исполнит роль во втором сезоне популярного сериала "Вампиры средней полосы".
Судья проекта "Танцы", хореограф Егор Дружинин появится во второй части многосерийной картины "Вампиры средней полосы", о чем сообщает издание "Газета.ru".
Дружинин сыграет в сериале главного антагониста Бориса. Зрители увидят персонажа актера в 6-ой серии второй части.
Борис - выходец из клана уральских вампиров, совершающих новые преступления в Смоленске.
Сам ведущий назвал своего персонажа вампиром-гедонистом.
Опубликовано: Наталья Гончарова