Фон дер Ляйен встала на защиту фонда суверенитета ЕС

Урсула фон дер Ляйен во вторник в Давосе подтвердила свою поддержку Европейского фонда суверенитета для поддержки промышленности ЕС в условиях роста цен на энергоносители.

«В среднесрочной перспективе мы поддержим Европейский фонд суверенитета в рамках среднесрочного анализа нашего бюджета, который состоится позднее в этом году», — заявила глава Еврокомиссии.

Вопрос был понят в ходе первого дня дебатов, организованных Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).

Фон дер Ляйен не указала, однако, как будет финансироваться этот фонд.