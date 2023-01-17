Фон дер Ляйен встала на защиту фонда суверенитета ЕС
2023-01-17 16:28
Урсула фон дер Ляйен во вторник в Давосе подтвердила свою поддержку Европейского фонда суверенитета для поддержки промышленности ЕС в условиях роста цен на энергоносители.
«В среднесрочной перспективе мы поддержим Европейский фонд суверенитета в рамках среднесрочного анализа нашего бюджета, который состоится позднее в этом году», — заявила глава Еврокомиссии.
Вопрос был понят в ходе первого дня дебатов, организованных Всемирным экономическим форумом (ВЭФ).
Фон дер Ляйен не указала, однако, как будет финансироваться этот фонд.
Опубликовано: Тарас Медведев