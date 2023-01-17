Первый полет Ariane 6 пройдет в конце года, если не возникнет проблем на испытаниях

Первый полет ракеты Ariane 6 запланирован на конец этого года, но есть «возможные опасности» в случае обнаружения проблем во время испытаний, предупредил во вторник глава французского космического агентства.

«Первый полет, если все пойдет хорошо, состоится в 2023 году, возможно, в конце 2023 года», — сказал генеральный директор Cnes Филипп Батист, представляя свои пожелания по программе.

Европейское космическое агентство (ESA), как генеральный подрядчик проекта Ariane 6, официально ожидает запуск в четвертом квартале.

Построенная Cnes ракета-носитель проходит испытания на полигоне Куру в Гайане.