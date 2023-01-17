На супруга Макеевой Малькова подали в суд

На мужа актрисы Анастасии Макеевой, бизнесмена Романа Малькова подали в суд. С него требуют около 200 000 российских рублей.

Роман Мальков - учредитель и одновременно генеральный директор строительной фирмы "И-Мет".

На эту компанию в суд подала местная областная клиническая больница, заключившая с "И-Мет" договор подряда на выполнения работ, качеством выполнения которых в дальнейшем осталась недовольна.

С Малькова требуют 191 000 российских рублей за ненадлежащее исполнение обязательств.