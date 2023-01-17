Боевики группировки Аш-Шабаб напали на военный лагерь в Сомали
2023-01-17 16:45
Исламисты Аш-Шабааб совершили жестокое нападение на военную базу к северу от сомалийской столицы во вторник, 17 января.
СМИ сообщают, что атака была проведена сразу после того, как правительство объявило, что оно одержало «историческую победу», отбив у исламистов стратегический прибрежный город.
Разные источники приводят противоречивые данные о количестве солдат, погибших во время штурма военного лагеря Хавадли, расположенного примерно в 60 км к северу от Могадишо.
«Джихадисты сначала взорвали автомобиль, начиненный взрывчаткой, а затем напали на военный лагерь», — рассказал командующий Мохамед Осман.
По его данным погибли 11 солдат регулярной армии Сомали.
Опубликовано: Тарас Медведев