Министр экономики ФРГ Роберт Хабек высказался за то, чтобы Германия разрешила Польше и другим странам поставлять в Украину основные боевые танки «Леопард».

«Я думаю, что правильно то, что, если другие страны хотят помочь, вы не мешаете им», — сказал Хабек на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Польша объявила, что предоставит Украине основные боевые танки Leopard 2 в рамках международной коалиции.

Однако из-за Закона о контроле за военным оружием требуется одобрение страны производителя, то есть Германии.

Однако вице-канцлер также дал понять, что федеральное правительство будет строго ориентироваться на США при решении вопроса о поставках «Леопардов».

Партнеры по альянсу, такие как Великобритания, Польша и Финляндия, готовы поставить боевые танки, но: «США, конечно, решающий игрок. Это означает: на них будут смотреть».

Хабек критически отнесся к заявлениям оборонной промышленности о том, что танки Leopard могут быть поставлены Украине не раньше 2024 года. В его ведомстве тоже говорят, что строительство ветряков или терминалов СПГ просто требует времени.

ПР всей соей приверженности военной помощи Украине Хабек постарался избежать вопроса о том, должна ли Германия поставлять боевые танки.

