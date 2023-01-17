В Британии задержали насильника из Литвы, который бегал от возмездия 10 лет

Мужчина, осужденный за «серьезное и насильственное» сексуальное преступление в Литве 10 лет назад, был арестован в Великобритании и обвинен.

Полиция Дербишира сообщила, что Эгидиюс Потоцкис из Шеффилда был задержан в Дерби на основании международного ордера на арест в среду.

41-летнему мужчине, который, по словам полиции, был осужден в его отсутствие, были предъявлены обвинения.

Он был заключен под стражу и должен предстать перед судом 8 февраля.