Индия запускает производство автомата АК-203 с помощью России

Совместное индийско-российское предприятие начало производство автомата Калашникова в Индии.

«С запуском в серийное производство автомата Калашникова АК-203 у силовых структур Индии появится качественное, удобное и современное огнестрельное оружие», — цитирует главу группы вооружений «Ростех» Сергея Чемезова «Рособоронэкспорт».

Первые поставки нового оружия для индийской армии ожидаются в ближайшее время.

В декабре 2021 года Москва и Дели договорились о строительстве завода в северном индийском штате Уттар-Прадеш.

На базе совместного предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited в течение более чем десяти лет в Индии будет произведено около 600 000 винтовок, заявил недавно главнокомандующий индийской армией генерал Манодж Панде.

По словам Панде, к марту первоначально будет изготовлено около 5000 автоматов АК-203. По его словам, оружие в первую очередь предназначено для нужд индийских органов безопасности.

«Более того, СП может экспортировать свою продукцию в третьи страны», — сказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Оригинальный АК-47 был разработан Михаилом Калашниковым вскоре после Второй мировой войны.