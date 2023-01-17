Мерц требует от Писториуса разрешения на поставку Leopard

Лидер фракции Союза Фридрих Мерц попросил будущего министра обороны Бориса Писториуса дать добро на поставку в Украину немецких боевых танков типа Leopard.

После приведения Писториуса к присяге в этот четверг состоятся дебаты о заявке Союза на поставку таких танков в Украину.

«Очень надеемся, что новый федеральный министр обороны даст понять, что хочет идти по этому пути вместе с партнерами по НАТО и ЕС», — сказал Мерц.

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Писториус официально возглавит министерство обороны в этот четверг после того, как Кристин Ламбрехт (СДПГ) подала в отставку.