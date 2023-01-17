The Yes Men показал в чем ходят наемные рабочие Adidas в Азии на неделе моды в Берлине
Во время выступления, замаскированного под показ Adidas в рамках Берлинской недели моды, активисты обвинили производителя спортивных товаров в том, что он не отстаивает трудовые права текстильщиков в Юго-Восточной Азии.
Adidas отверг обвинения отвечая на запрос Немецкого агентства печати.
На шоу в понедельник вечером нью-йоркский альянс The Yes Men разослал приглашения под доменом adidas-group.com.de. В письме сообщалось о мировой премьере линии спортивной одежды Adidas, посвященной историям о «жестоком обращении» с рабочими.
На подиуме оказались модели, которые, казалось, были ранены, шли по подиуму в изодранной одежде марки Adidas. Организаторы утверждали, что использовали одежду камбоджийских наемных работников бренда.
По информации кампании «за чистую одежду», партнера The Yes Men, предысторией акции стало обвинение Adidas в несоблюдении прав сотрудников.
Adidas пояснил по запросу, что компания уже более 25 лет обеспечивает справедливые и безопасные условия труда для сотрудников в своей цепочке поставок с помощью различных мер.
Стандарты компании на рабочем месте требовали от поставщиков постепенного повышения заработной платы и уровня жизни рабочих.
По словам представителя компании, располагаемый доход работников компаний-поставщиков, как правило, значительно превышает установленную законом минимальную заработную плату.
Партизанская группа по связям с общественностью The Yes Men стала известна в 1999 году благодаря фишинговому веб-сайту Всемирной торговой организации (ВТО).
Опубликовано: Тарас Медведев