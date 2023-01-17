США ввели новые санкции против Беларуси перед судом над Тихановской

Соединенные Штаты объявили во вторник, 17 января, о новых санкциях против Беларуси из-за «политических репрессий», сообщили в Госдепе США.

На днях в Минске открывается заочный суд против экс-кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской.

«В ответ на нарушения прав человека Госдепартамент объявляет о принятии мер по ограничению виз в отношении 25 лиц за их причастность к подрыву демократии в Беларуси», уточнил госсекретарь Энтони Блинкен.

В список попали члены Национального собрания Беларуси «за их роль в принятии законодательства, разрешающего смертную казнь», говорится в сообщении.