США ввели новые санкции против Беларуси перед судом над Тихановской
2023-01-17 19:06
Соединенные Штаты объявили во вторник, 17 января, о новых санкциях против Беларуси из-за «политических репрессий», сообщили в Госдепе США.
На днях в Минске открывается заочный суд против экс-кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской.
«В ответ на нарушения прав человека Госдепартамент объявляет о принятии мер по ограничению виз в отношении 25 лиц за их причастность к подрыву демократии в Беларуси», уточнил госсекретарь Энтони Блинкен.
В список попали члены Национального собрания Беларуси «за их роль в принятии законодательства, разрешающего смертную казнь», говорится в сообщении.
Опубликовано: Тарас Медведев