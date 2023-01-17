Только 3% компаний из Австрии покинули Россию

6% компаний из Австрии, присутствовавшие на российском рынке до начала СВО, продолжают там работать без каких-либо ограничений, пишет агентство "Укринформ" со ссылкой на отчет Киевской школы экономики (КШЭ).

Это означает, что только 3% компании с австрийским капиталом завершили процесс ухода с российского рынка.

По данным КШЭ, 160 компаний с иностранным капиталом завершили процесс выхода из РФ. Еще 1163 международные компании объявили о выходе и приостановке деятельности.

Однако около 2/3 австрийских компаний, присутствовавших на российском рынке до февраля 2022 года, намерены продолжать там работать без каких-либо ограничений, говорится в отчете.

Как отмечается, в 2021 году австрийские инвестиции в РФ составили около 6 млрд долларов, а российские инвестиции в Австрии составили 29 млрд долларов.

По данным КШЭ, 69% из 63 австрийских компаний по-прежнему работают в России, 14% приостановили работу, и еще 14% находится в процессе ухода с рынка РФ.

Только 3% компании с австрийским капиталом уже завершили процесс ухода с российского рынка. В эту группу вошли, в том числе, MM Packaging, продавшая заводы в Пскове и Санкт-Петербурге, и Petro Welt Technologies, предоставляющая услуги в сфере добычи природного газа и нефти. Swarovski приостановила все продажи в РФ и находится в процессе ликвидации своих операций на этом рынке.

С другой стороны, призывы покинуть Россию игнорируются "Райффайзен Банк", который рассматривается как важный элемент российской банковской системы. Не планирует уходить и австрийская компания Rotax, чьи двигатели были обнаружены в иранских беспилотниках, атакующих критически важную инфраструктуру Украины.

По данным "Укринформ", за первую неделю 2023 года с российского рынка ушли 11 западных компаний.