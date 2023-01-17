Интерфакс-Украина: СБУ ликвидировала сеть агентов ФСБ, которые планировали уничтожить РСЗО HIMARS

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила во вторник, что ликвидировала сеть агентов ФСБ РФ, действовавшую в Кременчуге Полтавской области, сообщает "Интерфакс-Украина".

Целью группы было обнаружение и уничтожение реактивных систем залпового огня HIMARS, переданных Украине США.

"Представители спецслужб России пытались получить информацию об объектах критической инфраструктуры в регионе и об охраняющих их силах обороны", — сообщили в СБУ.

По данным украинских спецслужб, эти люди также пытались определить позиции средств ПВО украинской армии и места дислокации РСЗО HIMARS и гаубиц M777.

В сеть якобы входили два гражданина Украины, переехавшие в Кременчуг из Донбасса.

"Их деятельность курировал один из пророссийских сепаратистов из Донецка, который передавал информацию сотрудникам ФСБ", — сообщили в украинских спецслужбах.