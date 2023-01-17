Интерфакс-Украина: СБУ ликвидировала сеть агентов ФСБ, которые планировали уничтожить РСЗО HIMARS
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила во вторник, что ликвидировала сеть агентов ФСБ РФ, действовавшую в Кременчуге Полтавской области, сообщает "Интерфакс-Украина".
Целью группы было обнаружение и уничтожение реактивных систем залпового огня HIMARS, переданных Украине США.
"Представители спецслужб России пытались получить информацию об объектах критической инфраструктуры в регионе и об охраняющих их силах обороны", — сообщили в СБУ.
По данным украинских спецслужб, эти люди также пытались определить позиции средств ПВО украинской армии и места дислокации РСЗО HIMARS и гаубиц M777.
В сеть якобы входили два гражданина Украины, переехавшие в Кременчуг из Донбасса.
"Их деятельность курировал один из пророссийских сепаратистов из Донецка, который передавал информацию сотрудникам ФСБ", — сообщили в украинских спецслужбах.
Опубликовано: Николай Скира