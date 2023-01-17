В Румынию прилетел первый из трех самолетов раннего предупреждения НАТО

Первый из трех самолетов ДРЛО НАТО приземлился во вторник, 17 января на авиабазе Отопени на юге Румынии, сообщает pro.ro.

В ближайшие часы на румынскую базу прибудут еще два самолета ДРЛО. Каждый из них представляет собой Боинг-707, оснащенный современной техникой радиолокации и наблюдения за воздушным пространством. Вместе с машинами в Отопени также отправятся около 180 военнослужащих.

Как сообщается в пресс-релизе Минобороны Румынии, самолеты ДРЛО до сих пор дислоцируются на военной базе в Гайленкирхене на западе Германии.

В министерстве уточнили, что "самолеты ДРЛО в ближайшее время проведут разведывательно-наблюдательные полеты над территорией НАТО".

"Самолеты ДРЛО, принадлежащие Североатлантическому альянсу, с февраля прошлого года осуществляют регулярное патрулирование в Восточной Европе и регионе Балтийского моря для отслеживания российских самолетов, приближающихся к границам НАТО", - говорится в сообщении румынского оборонного ведомства.

Заместитель генсека НАТО от Румынии Мирча Джеоан пояснил, что машины ДРЛО будут обеспечивать страны восточного фланга Альянса в режиме реального времени информацией обо всех оперативных и тактических передвижениях российских войск.

Благодаря современной радиолокационной системе самолет ДРЛО может обнаруживать и идентифицировать другие самолеты на расстоянии более 400 км. В прошлом они использовались НАТО для операций против джихадистского Исламского государства на Ближнем Востоке.