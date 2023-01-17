Шведскую климатическую активистку Грету Тунберг немецкая полиция выносила на руках с акции в Люцерате

Грета Тунберг провела демонстрацию с другими климатическими активистами на краю карьера Гарцвайлер, откуда ее вынесла на руках полиция.

Несколько сотен демонстрантов собрались возле деревни Люцерат, которая была разблокирована в выходные и предназначена для сноса.

Среди них была шведская климатическая активистка Грета Тунберг. По данным полиции, когда группа активистов отошла от основной части демонстрации и направились в сторону карьера Гарцвайлер, полиция применила дубинки и газ.

Тунберг находилась в этот момент в группе протестующих, которых полиция окружила, чтобы оттеснить от края карьера.