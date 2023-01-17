Мадонна даст в Кельне живой концерт к 40-летию на сцене

Американская певица Мадонна выступит 15 ноября в рамках сольного тура под названием «Праздник» на Lanxess Arena в Кельне.

Поп-певица даст два концерта в Германии, сообщил во вторник концертный менеджмент Live Nation.

Мировая звезда отыграет второй концерт в Германии 28 ноября в Берлине.

В мировом турне по 35 городам поклонники смогут услышать многие из самых громких хитов их сольной карьеры, которая длится вот уже 40 лет.