Мадонна даст в Кельне живой концерт к 40-летию на сцене
2023-01-17 19:55
Американская певица Мадонна выступит 15 ноября в рамках сольного тура под названием «Праздник» на Lanxess Arena в Кельне.
Поп-певица даст два концерта в Германии, сообщил во вторник концертный менеджмент Live Nation.
Мировая звезда отыграет второй концерт в Германии 28 ноября в Берлине.
В мировом турне по 35 городам поклонники смогут услышать многие из самых громких хитов их сольной карьеры, которая длится вот уже 40 лет.
Опубликовано: Тарас Медведев