Бранденбург ожидает 26 000 беженцев в 2023 году

По оценкам правительства земли, в этом году Бранденбург примет почти 26 000 беженцев, что несколько меньше, чем в рекордном 2022 году, когда их насчитывалось почти 39 000 человек.

Министерство интеграции проинформировало округа и независимые города во вторник о новой предварительной цели по приему и распределению беженцев.

Предыдущий максимум 2015 года был превышен примерно на 13 000 человек в 2022 году.



«Большое количество беженцев — это очень большая проблема», — заявила министр интеграции Урсула Ноннемахер: «Муниципалитетам удалось за короткое время создать дополнительные жилые помещения и поддержать беженцев, которые имеют право остаться в поисках квартиры».

Государство предоставит муниципалитетам около 565 миллионов евро из «пакета Бранденбурга», чтобы смягчить высокие цены на энергию.

Районы, города и муниципалитеты получают дополнительные деньги на размещение беженцев, на школы, транспорт, социальную работу и культуру.