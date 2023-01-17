Голливудский изгой Кевин Спейси получил кинопремию в Италии

Кевин Спейси только что добился успеха в Италии, американский актер, обвиняемый в сексуальных домогательствах в Соединенном Королевстве, получил звезду «Крот-Антонеллиана».

Премия была вручена ему в понедельник, 16 января, в Турине заместителем министра культуры Витторио Сгарби.

В пресс-релизе Национального музея кино указано, что эта премия была присуждена ему «в знак признания за эстетический и авторский вклад в развитие драматического искусства своими фильмами».

Перед итальянской прессой во время пребывания в Турине актер также признался в своих чувствах.

«Моя жизнь движется вперед. Я никогда не прятался, я не жил в пещере. Я ходил в ресторан, видел друзей, встречал людей, которые меня защищали и поддерживали», - рассказал актер.

В пятницу, 13 января, Спейси не признал себя виновным по семи новым обвинениям в сексуальном насилии в Великобритании.

