Голливудский изгой Кевин Спейси получил кинопремию в Италии
Кевин Спейси только что добился успеха в Италии, американский актер, обвиняемый в сексуальных домогательствах в Соединенном Королевстве, получил звезду «Крот-Антонеллиана».
Премия была вручена ему в понедельник, 16 января, в Турине заместителем министра культуры Витторио Сгарби.
В пресс-релизе Национального музея кино указано, что эта премия была присуждена ему «в знак признания за эстетический и авторский вклад в развитие драматического искусства своими фильмами».
Перед итальянской прессой во время пребывания в Турине актер также признался в своих чувствах.
«Моя жизнь движется вперед. Я никогда не прятался, я не жил в пещере. Я ходил в ресторан, видел друзей, встречал людей, которые меня защищали и поддерживали», - рассказал актер.
В пятницу, 13 января, Спейси не признал себя виновным по семи новым обвинениям в сексуальном насилии в Великобритании.
Опубликовано: Тарас Медведев