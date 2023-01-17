Реабилитация после аварии звезды «Мстителей» Джереми Реннера может занять годы

Джереми Реннеру, пострадавшему в начале января в результате аварии, может потребоваться несколько лет реабилитации. Выясняется, что состояние звезды "Мстителей" серьезнее, чем говорилось ранее.

Джереми Реннер, звезда вселенной Marvel и франшизы "Мстители" в начале января был доставлен в больницу в тяжелом состоянии после серьезной аварии. На актера наехала снегоуборочная машина. Она двигалась без водителя, а актер пытался восстановить управление транспортным средством. К сожалению, прыжок в кабину водителя не удался, в результате чего Реннер получил "тупую травму груди и ортопедические повреждения".

Первую помощь ему оказал сосед-врач. Благодаря наложению жгута актер выжил до приезда скорой помощи. Его тут же вертолетом доставили в больницу и операционную, однако его состояние охарактеризовали как критическое.

Актер передал привет своим поклонникам с больничной койки несколько дней назад. Недавно он также сообщил, что может вместе с семьей посмотреть сериал "Мэр Кингстауна", в котором он снялся.

"Ситуация намного хуже, чем кто-либо думал. Джереми прекрасно осознает тот факт, что он чуть не умер там", — сказал друг Реннера в комментарии Radar Online.

Джереми Реннер теперь также осознает, что его состояние серьезное, и может пройти много времени, прежде чем он выздоровеет, а на реабилитацию может уйти до двух лет.

Как сообщается на сайте актера, ему предстоит еще несколько операций. На этот раз врачи позаботятся о его ноге.

Джереми Реннеру 51 год, и он наиболее известен своими ролями в таких фильмах, как "Мстители", "Капитан Америка", "Тор". Он играет роль Соколиного Глаза в кинематографической вселенной Marvel и в настоящее время снимается в сериале Paramount+ "Мэр Кингстауна", а также готовится к новым ролям в фильмах "Миссия невыполнима" и "Борн".