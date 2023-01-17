Начштаба ВС Великобритании Сандерс: Отправка Украине танков Challenger-2 ослабит нашу армию

Начальник штаба британских вооруженных сил генерал Патрик Сандерс заявил, что решение Лондона отправить в Украину тяжелую технику, в том числе танки Challenger-2 временно ослабит британскую армию, сообщает ВВС.

Соответственно, Сандерс призвал как можно скорее восстановить британский запас тяжелой техники.

BBC напоминает, что Лондон объявил о передаче Украине 14 танков Challenger-2 и 30 самоходных гаубиц AS-90. Таким образом, Великобритания стала первой западной страной, решившей направить свои танки в Украину.

Как сообщает BBC, Сандерс направил служебное письмо командованию британских вооруженных сил, в котором, среди прочего, подчеркнул: что "Украине сейчас нужны наши танки и орудия".

При этом генерал признал, что "отправка этой техники за границу временно ослабит нашу армию, этого нельзя отрицать".

Поэтому Сандерс призвал к скорейшему восстановлению запасов британской тяжелой техники.

По официальным данным британского правительства, в настоящее время на вооружении британских вооруженных сил находится 227 танков Challenger-2.