В Германии раскритиковали назначение Бориса Писториуса новым министром обороны

В четверг, 19 января Борис Писториус (СДПГ) будет приведен к присяге в качестве нового министра обороны Германии, сообщает Die Welt. Он заменит в правительстве Кристин Ламбрехт, которая ушла в отставку.

Ламбрехт объявила о своей отставке в понедельник после всего 13 месяцев на посту министра обороны на фоне частой критики. Как и Ламбрехт, Писториус по образованию юрист и член СДПГ. 62-летний политик был министром внутренних дел и спорта Нижней Саксонии с 2013 года. Ранее, в 2006-2013 годах, он был мэром Оснабрюка.

Как отмечают комментаторы,, в данной ситуации знания и опыт работы с Бундесвером снова роли не играют. Иоганн Вадефуль, заместитель председателя парламентской группы оппозиционных христианских демократов, раскритиковал этот выбор, добавив, что эта кандидатура была использованием "второго состава" политиков. По словам Вадефула, прогресс в Бундесвере зависит не только от финансовых ресурсов, но и от знаний.

По мнению вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека, Писториус хорошо проявит себя на новом посту. Он также отметил, что в качестве министра обороны Писториусу придется принимать"«важные решения в короткие сроки".

В четверг Борис Писториус будет приведен к присяге в качестве министра обороны. В пятницу должна состояться встреча союзников по НАТО на базе американских ВВС в Рамштайне (Рейнланд-Пфальц), где министры обороны западных стран наметят следующие шаги военной поддержки Украины.

По данным Reuters, назначение Писториуса может спровоцировать дальнейшие изменения в кабинете министров Германии. Канцлер Олаф Шольц пообещал, что в правительстве будет столько же женщин, сколько и мужчин.