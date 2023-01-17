Президент Александр Вучич: Россия должна прекратить вербовку сербов в ЧВК Вагнера

Президент Сербии Александр Вучич заявил во вторник, 17 января, что Россия должна прекратить вербовку сербов для участия в составе ЧВК Вагнера в боевых действиях краине, сообщает Reuters.

Министр обороны этой балканской страны также предостерег от присоединения к наемникам.

"Это будет иметь последствия", — сказал Милош Вучевич.

Информация об участии сербов в конфликте на Украине на стороне России начала распространяться в социальных сетях в середине января. Затем в российских соцсетях появились фотографии с якобы сербскими боевиками, которые прибыли в Запорожье. Теперь этот факт прокомментировал президент Сербии Александр Вучич.

"Почему вы, группа Вагнера, звоните кому-то из Сербии, если знаете, что это противоречит нашему закону?" – спросил президент в понедельник вечером в эфире белградского телеканала Happy TV.

Вучич отверг обвинения в том, что группа Вагнера присутствует в Сербии. Агентство Reuters напоминает, что добровольцы из Сербии принимали участие в боевых действиях на Украине в 2014 и 2015 годах на Донбассе.

Глава Минобороны Сербии Милош Вучевич также прокомментировал появившуюся в СМИ информацию. Министр предостерег сербов.

"Их можно будет привлечь к ответственности перед государственными органами, будут юридические последствия", — сказал Вучевич.