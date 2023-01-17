Глава МИД Австрии поддерживает Россию и критикует Польшу

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в понедельник в Париже во время встречи со своим французским коллегой Катрин Колонна заявил, что европейская архитектура безопасности в будущем должна будет учитывать Россию.

Шалленберг призвал ослабить европейские ограничения в отношении Москвы.

"Мы не можем преувеличивать, вводя, например, визовый запрет для 144 миллионов россиян", - заявил министр.

По его словам, Россия останется частью европейской истории и культуры.

Глава австрийского МИД также указал, что "в будущем Россия должна быть включена в архитектуру безопасности как постоянный член Совета Безопасности ООН и ядерная держава".

Он также раскритиковал действия Польши, которая отказала главе МИД России Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в Лодзи.

"ОБСЕ — одна из немногих оставшихся площадок, где заседают российские дипломаты, и они должны прислушиваться к нашим аргументам и нашей резкой критике агрессивных действий России", — сказал Шалленберг.

Он также отметил, что "то, что мы делаем сегодня, определит статус свободного мира в ближайшие годы".