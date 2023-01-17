Премьер Финляндии Марин: если бы Украина была членом НАТО, Россия не начала бы спецоперацию

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что если бы Украина была членом НАТО, Россия бы не проводила спецоперацию.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Марин сказала, что Финляндия и Швеция согласны ратифицировать членство Украины в Альянсе.

Она подчеркнула, что ее страна собирается вступить в НАТО, потому что не хочет повторения войны.

Марин выразила надежду на то, что ратификация для Финляндии и Швеции пройдет как можно быстрее.