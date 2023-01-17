Bloomberg: Нидерланды могут передать ЗРК Patriot Украине
2023-01-17 21:58
Агентство Bloomberg сообщает, что Нидерланды изучают возможность передачи ЗРК Patriot украинским военным.
Представитель Минобороны страны Саша Лухофф заявила, что в Нидерландах постоянно анализируют военную поддержку Украины.
Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал, что ВСУ начнут использовать комплексы Patriot уже весной.
На днях началось обучение украинских военных использованию этой техники в Соединенных Штатах.
Опубликовано: Светлана Репина