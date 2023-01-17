Депутат Госдумы Шеремет обвинил президента Польши Дуду в развязывании Третьей мировой войны

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет считает, что поставка танков Leopard Украине, о которой заявил президент Польши Анджей Дуда, является подстрекательством к развязыванию Третьей мировой войны.

"Отсутствие исторической памяти у польского президента Дуды приведет к полному уничтожению и забвению его страны. А подстрекательство к развязыванию Третьей мировой войны приведет к концу всего человечества", - заявил депутат в интервью РИА "Новости".

Шеремет добавил, что позиция Дуды в отношении танков "не отражает мнение и интересы поляков".

"Оружие, которое они отправляют в Украину, обернется против них", — подчеркнул он.

Депутат добавил, что "это вопрос времени, когда украинские фашисты придут в Польшу, чтобы реализовать свою концепцию исторической справедливости".

Шеремет – депутат Государственной Думы РФ от Крыма. В мае 2022 года он предложил восстановить в России государственный флаг времен Советского Союза.