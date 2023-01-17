Бывший госсекретарь США Киссинджер: США и Европа должны продолжать диалог с Россией

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что доя урегулирования украинского конфликта США и Европа должны вести диалог с Россией.

Он напомнил, что Россия – большая страна с 11 часовыми поясами и ядерным оружием, поэтому избежать переговоров с ней не удастся.

По его словам, необходимо обсуждать ежемесячные условия, санкции и прочие инструменты давления вплоть до достижения урегулирования.

Киссинджер подчеркнул, что Европе следует быть открытой к РФ при выполнении условий участия в европейских процессах.