Бывший госсекретарь США Киссинджер: США и Европа должны продолжать диалог с Россией
2023-01-17 22:28
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что доя урегулирования украинского конфликта США и Европа должны вести диалог с Россией.
Он напомнил, что Россия – большая страна с 11 часовыми поясами и ядерным оружием, поэтому избежать переговоров с ней не удастся.
По его словам, необходимо обсуждать ежемесячные условия, санкции и прочие инструменты давления вплоть до достижения урегулирования.
Киссинджер подчеркнул, что Европе следует быть открытой к РФ при выполнении условий участия в европейских процессах.
Опубликовано: Светлана Репина