Катар собирается поставлять больше газа в Европу и на мировой рынок

Вице-премьер Катара, глава МИД страны Мухаммед бен Абдель Рахман АльТани на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что на мировом рынке станет больше катарского газа.

Он отметил, что его страна готова увеличить поставки энергоносителя в Европу и напомнил, что газ является чистым и безопасным источником энергии.

По его словам, в ближайшие десятилетия именно газу будет принадлежать основная роль в энергобалансе.

Он также уточнил, что в отрасль необходимо привлекать инвестиции, чтобы предотвратить энергетическую бедность.