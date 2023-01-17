Глава МИД Литвы Ландсбергис предложил НАТО сохранять двусмысленность в отношении России

Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис считает, что страны НАТО передадут танки украинским военным.

При этом он предложил не озвучивать публично план действий Североатлантического Альянса.

По мнению Ландсбергиса, нужно сохранять двусмысленность. Он также сказал, что в НАТО обещали не вводить войска на Украину.

Он уточнил, что такие заявления позволяют России понять, где проходят красные линии для НАТО.