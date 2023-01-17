На Украине три энергораспределительные компании оштрафованы за нарушение графиков отключений
2023-01-17 22:41
Три украинские энергораспределительные компании получили штрафы за несоблюдение графиков отключений электроэнергии.
Компаниям «Черновцыоблэнерго», «Винницаоблэнерго», «Волыньоблэнерго» предстоит выплатить 2,3 тыс долларов штрафа.
Руководители подразделений компаний оштрафованы на 46 долларов.
Причиной наложения штрафа названо несоблюдение принципов социальной справедливости при формировании графиков отключения электроэнергии.
Опубликовано: Светлана Репина