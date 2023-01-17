Шольц не смог ответить на вопрос о передаче танков Leopard Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с Bloomberg не стал прямо отвечать на вопрос о поставках танков Leopard Украине.

Вместо этого он заявил, что Германия будет поддерживать Украину всеми имеющимися средствами столько, сколько необходимо.

При этом Шольц указал на необходимость избегать эскалации, а также войны между НАТО и Россией.

Он также сказал, что Германия всегда координирует свои шаги с партнерами по Альянсу и не собирается действовать в одиночку.