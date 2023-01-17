В ООН признали, что для международного трибунала требуется специальный мандат

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что для организации любого международного трибунала требуется мандат ООН.

Он отметил, что мандат органов стран – членов ООН нужен для трибунала в любом государстве.

Хак сделал такое заявление в ответ на призывы властей Украины и стран Европы о создании трибунала в отношении России.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Генассамблеи ООН нет полномочий для создания специального трибунала.