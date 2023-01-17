В ООН признали, что для международного трибунала требуется специальный мандат
2023-01-17 22:51
Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что для организации любого международного трибунала требуется мандат ООН.
Он отметил, что мандат органов стран – членов ООН нужен для трибунала в любом государстве.
Хак сделал такое заявление в ответ на призывы властей Украины и стран Европы о создании трибунала в отношении России.
Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Генассамблеи ООН нет полномочий для создания специального трибунала.
Опубликовано: Светлана Репина