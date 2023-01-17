FAZ: Германия могла бы передать Украине 10-15 танков Leopard 2 уже в этом году

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщает, что Германия может передать Украине 10-15 танков Leopard 2 в этом году, если заказ поступит на предприятия в ближайшее время.

По информации источника издания, немецкая промышленность сейчас в состоянии обеспечить такие поставки.

Если заказ на предприятия поступит немедленно, танки могут прибыть на Украину в октябре-ноябре.

В этом случае предприятия могли бы поставлять по одному танку в неделю, начиная со второй половины года.